Les dons d'objets

Geev objet, regroupe tous les dons d'objets gratuits autour de vous et dans toute la France. Donner c'est facile avec Geev, postez en quelques secondes et proposez un vélo gratuit, un meuble gratuit ou tout autre objet que vous n'utilisez plus afin de lui offrir une seconde vie ! Ensemble, donnons une seconde vie aux objets et participons à la sauvegarde de notre environnement.